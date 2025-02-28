Дональд Трамп ранее заявлял, что российско-украинская война завершится договором или в ближайшее время, или никогда. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что лидер США может иметь в виду сценарий противостояния между Северной и Южной Кореями, ведь соглашения о мире между странами не существует.

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Соглашения о мире в Украине может не быть

Тарас Загородний предположил, учитывая варианты, которые уже были в истории прошлых войн, Украина и Россия также могут не подписывать никаких договоренностей.

Может так случиться, что война остановится, но ничего подписано не будет. Я этого не исключаю. Формально Россия не объявляла войну против Украины. Оккупанты в одностороннем порядке могут прекратить свое "СВО". Для этого не нужно соглашения,

– отметил политтехнолог.

Он отметил, что любой договор, который не подкреплен механизмом принудительного исполнения обязательств по соглашению, является просто пустой бумажкой.

Важно! Дональд Трамп уверен, что после подписания мирного соглашения Россия больше не нападет на Украину. Он ожидает конструктивных переговоров и считает, что Путин придерживается договоренностей. Если же Москва нарушит соглашение, США могут усилить поддержку Украины, в частности оружием и системами ПВО.

В таком случае стороны могут придерживаться условного перемирия, но это не означает, что партнеры нашего государства не заключат соглашения с Украиной. Говорится о гарантиях безопасности и помощи.

Украинцам нужна сила, а не бумажки, в частности сила, которая заставит россиян никогда не нападать на Украину. Это может обеспечить только наличие собственной армии и ракет дальностью 2 – 3 тысячи километров,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, если будет прекращение боевых действий, то Украина должна заботиться о развитии собственного военно-промышленного комплекса, чтобы он активно развивался.