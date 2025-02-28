Главные заявления Зеленского и Трампа, что обсудили во время личной встречи политики и чего удалось достичь по результатам переговоров – сообщает 24 Канал.

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Главные заявления Трампа и Зеленского

19:08, 28 февраля Зеленский отметил, что Украине нужно не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и прекращения войны. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз,

– Зеленский.

19:05, 28 февраля Дональд Трамп заявил, что как только мирное соглашение будет заключено, все закончится, и Россия не захочет возвращаться. Я посередине, я и за Украину, и за Россию, потому что я хочу мира,

– Трамп

19:01, 28 февраля Трамп отметил, что для него честь принимать Владимира Зеленского в Белом доме. Президент США добавил, что сейчас стороны "достаточно близки" к достижению соглашения по урегулированию в Украине Украинские защитники невероятно смелые. Предполагалось, что все закончится быстро, но три года спустя мы здесь. Отдаю должное вашим генералам, солдатами, и лично вам,

– заявил Трамп.

19:00, 28 февраля Трамп убежден, что Украина не вернется к войне. В то же время Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США не остановит поддержку Украины. Если Трамп принесет мир в Украину он будет на уровне Джорджа Вашингтона,

– сказал Зеленский.

18:58, 28 февраля Владимир Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, которые вернулись из плена россиян. На них украинские защитники похудевшие и измученные. Зеленский показал Трампу пленных украинцев: смотрите видео

18:38, 28 февраля Украина и США сегодня подпишут соглашение об ископаемых Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых является "большим обязательством США" и будет подписано 28 февраля. Мы будем использовать ее для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект, в том числе для производства оружия и военной техники...Это ставит нас в хорошую форму,

– заявил Трамп. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду что "этот документ станет шагом вперед для Украины". Президент Украины также сказал журналистам, что хочет обсудить то, что "готовы сделать" США во время встречи с Трампом.