19:05, 28 лютого

Дональд Трамп заявив, що щойно мирна угода буде укладена, усе закінчиться, і Росія не захоче повертатися.

Я посередині, я і за Україну, і за Росію, бо я хочу миру,

– Трамп

Він також повторив свої заклики до Європи та НАТО "активізуватись".