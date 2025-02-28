Головні заяви Зеленського і Трампа, що обговорили під час особистої зустрічі політики та чого вдалося досягти за результатами переговорів – повідомляє 24 Канал.
До теми Після зустрічі з Трампом: Зеленський дасть інтерв'ю для Fox News
Головні заяви Трампа і Зеленського
Зеленський наголосив, що Україні потрібне не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та припинення війни.
Ми вже робили так, Путін порушував його 25 разів,
– Зеленський.
Дональд Трамп заявив, що щойно мирна угода буде укладена, усе закінчиться, і Росія не захоче повертатися.
Я посередині, я і за Україну, і за Росію, бо я хочу миру,
– Трамп
Він також повторив свої заклики до Європи та НАТО "активізуватись".
Трамп наголосив, що для нього честь приймати Володимира Зеленського у Білому домі. Президент США додав, що наразі сторони "досить близькі" до досягнення угоди щодо врегулювання в Україні
Українські захисники неймовірно сміливі. Передбачалося, що все закінчиться швидко, але три роки потому ми тут. Віддаю належне вашим генералам, солдатами, та особисто вам,
– заявив Трамп.
Трамп переконаний, що Україна не повернеться до війни. Водночас Зеленський додав, що, на його думку, президент США не зупинить підтримку України.
Якщо Трамп принесе мир в Україну він буде на рівні Джорджа Вашингтона,
– сказав Зеленський.
Володимир Зеленський показав Трампу фото українських бійців, які повернулись з полону росіян. На них українські захисники схудлі та змучені.
Зеленський показав Трампу полонених українців: дивіться відео
Україна та США сьогодні підпишуть угоду про копалини
Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини є "великим зобов’язанням США" і буде підписана 28 лютого.
Ми будемо використовувати її для всього, що ми робимо, включаючи штучний інтелект, в тому числі для виробництва зброї і військової техніки...Це ставить нас в хорошу форму,
– заявив Трамп.
Водночас президент України Володимир Зеленський висловив сподівання що "цей документ стане кроком вперед для України".
Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що "готові зробити" США під час зустрічі з Трампом.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Білому домі.