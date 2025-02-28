Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Зеленський дасть інтерв'ю Fox News

За словами журналістів, інтерв'ю Володимира Зеленського буде присвячено "зустрічі, зусиллям, що докладаються для припинення російсько-української війни, та іншим новинам дня".

Інтерв'ю Баєра із Зеленським заплановано в ефір у "Спеціальному репортажі" Fox News о 18:00 п'ятниці,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 28 лютого літак Володимира Зеленського прибув до Сполучених Штатів. Як повідомляють ЗМІ, програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

Близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) Володимир Зеленський вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ. Через дві години, тобто о 20:00 за Києвом, також плануються заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

До того ж в рамках візиту відбудеться підписання так званої "угоди про надра" – двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.