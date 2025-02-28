Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

До теми Не тільки про угоду: що Зеленський і Трамп обговорюватимуть на зустрічі у Вашингтоні

Літак із Зеленським приземлився в США

Згідно з даними ресурсу FlightAware, літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews

Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Меріленд, США) тривав 8 год 2 хв.

Приземлення зафіксовано о 17:59 EST (східний поясний час)