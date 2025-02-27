Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого, передає 24 Канал.

Дивіться також Фокус на самому документі: в МЗС розповіли, коли Україна визначить підписанта угоди зі США

Зеленський поїхав до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до США, де буде укладено історичну угоду про спільний інвестиційний фонд. Український президент має також намір обговорити з Дональдом Трампом інші питання, зокрема допомогу для продовження боротьби України проти агресора.

Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди,

– зазначив Георгій Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна та США погодили текст угоди про передачу частини доходу від рідкісноземельних металів в обмін на безпеку. Але надалі сторони мають обговорити інші домовленості та конкретні шляхи, які слідуватимуть після підписання угоди.

Зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ірландії

Дорогою до США президент України завітав до Ірландії. Зеленський приїхав поспілкуватися з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном щодо кроків для закінчення війни та про важливість єдності України та ЄС.

Також під час зустрічі сторони говорили про можливість участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС та гуманітарній програмі Food from Ukraine.