Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 27 февраля, передает 24 Канал.

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Зеленский уехал в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочий визит в США, где будет заключено историческое соглашение об общем инвестиционном фонде. Украинский президент намерен обсудить с Дональдом Трампом другие вопросы, в частности, помощь для продолжения борьбы Украины против агрессора.

Думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы, будут продолжением этого рамочного соглашения,

– отметил Георгий Тихий.

Спикер МИД добавил, что Украина и США согласовали текст соглашения о передаче части дохода от редкоземельных металлов в обмен на безопасность. Но в дальнейшем стороны должны обсудить другие договоренности и конкретные пути, которые будут следовать после подписания соглашения.

Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Ирландии

По дороге в США президент Украины посетил Ирландию. Зеленский приехал пообщаться с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином по поводу шагов по окончании войны и о важности единства Украины и ЕС.

Также во время встречи стороны говорили о возможности участия Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочным миссиям ЕС и гуманитарной программе Food from Ukraine.