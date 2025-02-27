Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого під час брифінгу.

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Україна ще визначає, хто підписуватиме двосторонню угоду зі США

Уряд уповноважив на підписання угоди зі США міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Хто з них це зробить – не має значення. Про це стане відомо в п'ятницю, 28 лютого.

Фокус на самому документі, аніж на тому, хто підписує. Це більш технічне питання, яке ніяк не міняє сам текст угоди і його втілення. Хто з цих двох осіб її підпише – не має фактичного значення,

– зазначив Георгій Тихий.

Угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки назвали "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови". Остаточно її укладуть, коли Володимир Зеленський та Дональд Трамп визначать гарантії безпеки для України.

Документ відредагували, адже його перший варіант не визначав, що отримає Україна за надання фінансових прав на рідкісноземельні метали та інші копалини. Проти цієї правки виступала адміністрація Дональда Трампа, посадовці не хотіли додавати згадку про гарантії безпеки. Однак в остаточному варіанті, який схвалив Кабінет міністрів України, є шість ключових положень, зокрема, збереження українських надр у власності України та їх використання для інвестицій у відбудову.