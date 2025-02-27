У геополітиці Дональд Трамп поводиться як бізнесмен, так було у випадку з угодою. Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, додавши, що президент США звик отримувати бажане й досягати мети.

До теми Зеленський обіграв Трампа? Що отримає Україна в угоді зі США про корисні копалини

Чим вигідна угода для України

Україні варто розуміти, як працює Дональд Трамп, щоб протидіяти деяким його якостям. Також важливо, що інтереси нашої держави завжди мають бути на першому місці. Зрозуміло, Трамп хоче заробити через угоду про копалини, але це має бути на паритетних і взаємовигідних з Україною умовах.

Для України вигідно користуватися можливостями Сполучених Штатів Америки, якщо ми правильно побудуємо відносини щодо інвестицій. Але, розглядаючи цей меморандум, який нам пропонують підписати, я не бачу там нічого конкретного,

– підкреслив Андрій Городницький.

Якщо Трамп хоче отримати якусь користь з українських копалин, ми маємо зрозуміти, якою буде роль Україна, чи в неї є мажоритарна частка, чи паритетно розподілений заробіток. Треба знати, як використають кошти, хто буде їх вкладати. Якщо американці з українцями разом інвестуватимуть – це інше питання.

"Отже, є дуже багато невідомих факторів. Але якщо нас спонукають видобувати копалини, а потім ці кошти направлятимуть на розвиток або інвестицію в державу – це великий плюс. Раніше такого не було", – додав політичний експерт.

Трамп намагається балансувати

Отримання прямого інвестування в Україну буде дуже хорошим кроком. Так можна усунути величезну кількість корупційних ризиків, коштів, які потрапляли в приватні кишені й осідали навіть не в нашій державі.

Трамп намагається балансувати свої відносини між всіма країнами. Він хоче навіть у Росії заробити кошти, але навряд чи йому це вдасться,

– підкреслив Андрій Городницький.

Якщо Україна і США дійсно підуть на всі запити Росії, Трамп уже не зможе сказати, що він лише стоїть збоку та не є стороною конфлікту,

А якщо Україна не піде на умови Росії, то Трампу нічого не дадуть і він залишиться біля розбитого корита принаймні зі сторони країни-агресорки,

– підсумував політичний експерт.

Зауважимо, Кабмін уже схвалив підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Він передбачає 6 ключових пунктів, серед яких зазначається, що українські надра та ресурси залишаються українськими, але Україна вноситиме 50 відсотків майбутніх надходжень від природноресурсних активів до Фонду. Зібрані кошти вкладатимуть у проєкти з відбудови.