Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з Еммануелем Макроном.

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Що Трамп сказав про Росію та рідкісноземельні метали

Дональд Трамп заявив, що, як і в Україні, в Росії його цікавлять рідкісноземельні метали.

Він також наголосив, що може відвідати Москву, коли "все владнається". Але сказав, що для 9 травня візит – "занадто завчасний".

Американський президент також казав, що війна в Україні "здатна перерости у Третю світову", але Сполучені Штати "цього не допустять". Водночас Трамп висловив припущення, що війну Росії проти України вдасться врегулювати "впродовж найближчих тижнів".

До слова, Дональд Трамп висловив сподівання, що США вдасться "дуже швидко" підписати угоду про корисні копалини з Україною. Він стверджує, що ця домовленість нібито покращить економіки обох держав, а також поверне Америці "десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну".