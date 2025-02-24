На думку Трампа, угода "все виправить". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

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Що заявив Трамп про угоду з Україною

Президент США каже, що наголосив на важливості угоди про рідкісноземельні метали та сподівається, що скоро її вдасться підписати.

Ця угода, яка є "Економічним партнерством" і гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця,

– переконаний Трамп.

Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social / Скриншот

Окрім цього, він заявив, що веде "серйозні переговори" щодо закінчення війни з російським диктатором Владіміром Путіним і вони просуваються "дуже добре". А також додав, що США та Росія можуть укласти "великі угоди" щодо економічного розвитку.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський раніше висловився проти такого сценарію підписання угоди про корисні копалини та заявив, що не підписуватиме те, що "виплачуватимуть 10 поколінь українців". Глава держави пояснив, що, згідно з проєктом домовленостей, Україна має виплатити вдвічі більше коштів, ніж повернула.