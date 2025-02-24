По мнению Трампа, соглашение “все исправит”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.

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Что заявил Трамп о соглашении с Украиной

Президент США говорит, что отметил важность соглашения о редкоземельных металлах и надеется, что скоро его удастся подписать.

Это соглашение, которая является "Экономическим партнерством" и гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправлены в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу,

– убежден Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social / Скриншот

Кроме этого, он заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны с российским диктатором Владимиром Путиным и они продвигаются "очень хорошо". А также добавил, что США и Россия могут заключить "большие соглашения" по экономическому развитию.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский ранее высказался против такого сценария подписания соглашения о полезных ископаемых и заявил, что не будет подписывать то, что "будут выплачивать 10 поколений украинцев". Глава государства объяснил, что, согласно проекту договоренностей, Украина должна выплатить вдвое больше средств, чем вернула.