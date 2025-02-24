Почему Трамп хочет ввести новые пошлины

В меморандуме сказано, что DST – это несправедливый налог, что вредит американским технологическим гигантам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Register.

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Обратите внимание! В меморандуме указано, что эти налоги вредят таким компаниям как Netflix, Google и Amazon.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Моя администрация не позволит иностранным правительствам подрывать интересы американских компаний, рабочих и экономической безопасности через односторонние, антиконкурентные налоговые политики. Американский бизнес больше не будет финансировать неудачные экономики других стран через вымогательские штрафы и налоги.

В меморандуме DST также осуждают за посягательство на американский суверенитет. Согласно документу, этот налог опасен, потому что:

создается угроза американским рабочим местам;

снижается конкурентоспособность на рынке;

может быть раскрыта конфиденциальная информация пользователей из-за вмешательства иностранного регулятора.

Для чего нужен DST

DST был внедрен рядом стран для того, чтобы технологические гиганты не смогли уклоняться от уплаты налогов на рынках, где они работают. В качестве примера можно привести Netflix. Компания получает оплаты со всего мира, но перечисляются средства в Нидерланды, потому что там самые выгодные налоги.

Стоит заметить и то, что DST применили как временную меру. Сейчас Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готовится к внедрению глобальной налоговой системы, что будет действовать для транснациональных корпораций.