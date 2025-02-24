Чому Трамп хоче ввести нові мита

В меморандумі сказано, що DST – це несправедливий податок, що шкодить американським технологічним гігантам, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Register.

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Зверніть увагу! У меморандумі вказано, що ці податки шкодять таким компаніям як Netflix, Google та Amazon.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Моя адміністрація не дозволить іноземним урядам підривати інтереси американських компаній, робітників та економічної безпеки через однобічні, антиконкурентні податкові політики. Американський бізнес більше не буде фінансувати невдалі економіки інших країн через здирницькі штрафи та податки.

У меморандумі DST також засуджують за посягання на американський суверенітет. Згідно з документом, цей податок небезпечний, бо:

створюється загроза американським робочим місцям;

знижується конкурентоспроможність на ринку;

може бути розкрита конфіденційна інформація користувачів через втручання іноземного регулятора.

Для чого потрібен DST

DST був впроваджений низкою країн для того, аби технологічні гіганти не змогли ухилятися від сплати податків на ринках, де вони працюють. Як приклад можна навести Netflix. Компанія отримує оплати з усього світу, але перераховуються кошти у Нідерланди, бо там найвигідніші податки.

Варто зауважити і те, що DST застосували як тимчасовий захід. Зараз Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) готується до впровадження глобальної податкової системи, що діятиме для транснаціональних корпорацій.