Президент Зеленський підтвердив, що Києву і Вашингтону вдалося погодити "рамкову" угоду про використання українських мінеральних ресурсів. 28 лютого, у п'ятницю, глава держави зустрінеться у США з Дональдом Трампом і підпише цей договір, передає 24 Канал із посиланням на засідання уряду.

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Що передбачає угода для України

Під час засідання Кабінету міністрів прем'єр наголосив, що угода про копалини матиме шість ключових позицій.

Перше – Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Друге – українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Третє – Україна буде вносити до Фонду 50 відсотків майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Четверте – США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

П'яте – зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Шмигаль підкреслив, що фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

Шосте – в угоді враховані українські зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. "Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов'язаннями не виникатиме", – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, що фінальний текст угоди суттєво відрізняється від попередніх пропозицій американців. У них США вимагали "повернення" 500 мільярдів доларів боргу.