Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів деталі угоди про копалини

Президент повідомив, що кінцевий варіант угоди щодо копалин дуже непогано оцінюють урядовці. Зеленський зауважив, що на власні очі ше не бачив кінцевого варіанту угоди, але планує попрацювати над нею згодом.

Він зауважив, що зараз умови угоду звучать непогано, і все це – завдяки плідній роботі української та американської команд.