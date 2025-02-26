Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України.

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Що сказав Зеленський про майбутній візит у США

Володимир Зеленський зазначив, що йому запропонували відвідати США для зустрічі із вищим керівництвом країни.

Офіси працюють (над візитом Зеленського в США – 24 Канал), який буде формат, коли. Там робоча дата є, те, що президент Сполучених Штатів Америки сказав. Офіси на зв'язку,

– сказав президент.

Зеленський також зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не буде зупинена".

До слова, Володимир Зеленський підтвердив, що між Сполученими Штатами та Україною дійсно погоджена "рамкова угода" щодо корисних копалин. Там немає "боргових" положень щодо нашої країни, а сама Україна є співвласником Фонду відбудови України.