Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К теме Не только о соглашении: что Зеленский и Трамп будут обсуждать на встрече в Вашингтоне

Самолет с Зеленским приземлился в США

Согласно данным ресурса FlightAware, который отслеживает рейсы в режиме реального времени, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews.

Известно, что рейс президентского A319 длился 8 часов и 2 минуты. Борт летел из аэропорта Шаннон, что в Ирландии, где Зеленский делал небольшую остановку. Приземлился президентский самолет на военной авиабазе Joint Base Andrews, что в штате Мэриленд.

Справка. Во время полета в США Владимир Зеленский совершил короткую остановку в Ирландии. Самолет сел в аэропорту Шеннон на западе страны. Во время этой остановки Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.

Как пишут в СМИ, приземление зафиксировано в 17:59 по EST– восточным поясным временем (00:59 по Киеву).

По состоянию на 02:45 Владимир Зеленский официально не подтверждал свое прибытие в США.

Напомним, что президент Украины совершит визит в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что во время встречи лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах.