Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Irish Examiner.

К теме Зеленский встретился в Ирландии с премьер-министром: президент рассказал детали

Ирландия выразила поддержку Украине

В четверг, 27 февраля, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином. Встреча состоялась во время короткой остановки президента Украины по пути в США.

Так, Мартин заявил Зеленскому, что Ирландия открыта к оказанию помощи, включая отправление миротворцев в Украину. Он также подчеркнул, что будет настаивать на ускорении сроков членства в Европейском Союзе. По словам Мартина, Ирландия заинтересована в этом.

Премьер Ирландии также обсудил с президентом Украины работу по достижению "устойчивого и крепкого" мирного урегулирования войны, а также вопросы гуманитарной и финансовой помощи.

Мы обсудили финансовую поддержку Украины со стороны Ирландии. Я объяснил, что наши обязательства в рамках Европейского фонда мира были сорваны решением Венгрии наложить вето на развертывание фонда Европейского фонда мира, созданного Европейским союзом,

– сообщил Мартин.

Он также добавил, что сейчас рассматривает альтернативные пути предоставления финансовой помощи Украине. По словам Мартина, во время встречи с Зеленским "возник ряд идей".