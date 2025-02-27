Об этом американский Трамп сказал на брифинге в Овальном кабинете перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет 24 Канал.

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Трамп считает, что новой войны в Украине не будет

По словам американского президента, Владимир Путин не будет снова нападать, если удастся подписать мирное соглашение. Он говорит, что наиболее легкое, что можно сделать – это обеспечить безопасность в Украине, но подписать мирное соглашение – самое сложное.

Трамп добавил, что есть люди, которые по виду могут обмануть, но на самом деле точно поступят честно. Президент США, вероятно, намекнул, что Путин именно такой человек. Дональд Трамп отмечает, что мирное соглашение скорее всего будет действовать как следует.

Я уверен, что если мы заключим соглашение и оно будет держаться,

– сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп в будущем может применить рычаги влияния на Россию, если Владимир Путин не захочет вести добросовестные переговоры. В частности, речь идет о предоставлении большего количества оружия и поддержки Украины по противовоздушной обороне. Но американский президент верит, что российский диктатор будет выполнять соглашение.

я думаю, он сдержит свое слово… Я знаю его уже давно,

– добавил Трамп.

Владимир Путин, в свою очередь, видит в Трампе надежного партнера и отмечает положительные контакты с администрацией президента США.