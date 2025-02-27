Важно отметить, что подавляющее большинство Конгресса поддерживает Украину. Так что, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в интервью 24 Каналу заявил, что россиянам следует волноваться.

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Что может сделать Трамп для окончания войны

Спецпредставитель США по делам Украины Кит Келлог заявил, что, по шкале от 1 до 10, США находятся на тройке в вопросах санкций против России. Есть еще большой потенциал для усиления давления на Кремль – это один из рычагов влияния на Россию.

Заметьте! США еще в год продлили санкции против России из-за ее нападения на Украину.

К тому же, согласно информации Бена Годжеса, большинство членов Конгресса поддерживают Украину. Поэтому Дональд Трамп может предоставить Украине все необходимое оружие без ограничений., если увидит, что Владимир Путин не будет добросовестно вести переговоры.

Это не произойдет мгновенно, но россияне должны волноваться, ибо такое может произойти,

– отметил генерал-лейтенант США в отставке.

Также набирает популярность идея обеспечения Украины противовоздушной обороной от США., Польши, Румыния и другие страны. Они могут помогать сбивать российские ракеты и дроны на Западе.

Это будет сложнее, чем кажется, но надеюсь, что кто-то уже работает над этим,

– отметил Годжес.

Но все это нужно реализовать до того, как на украинской территории появятся миротворческие силы.

Однако недавно Трамп заявил, что США не будут предоставлять "слишком много" гарантий безопасности Украины, ибо, мол, это дело Европы.

Также он сказал, что Украина может "забыть" о НАТО, ибо, по его словам, будто из-за этого началась война.