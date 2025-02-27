Важливо зазначити, що переважна більшість Конгресу підтримує Україну. Тож, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що росіянам варто хвилюватися.

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Що може зробити Трамп для закінчення війни

Спецпредставник США у справах України Кіт Келлог заявив, що, за шкалою від 1 до 10, США наразі знаходяться на трійці в питаннях санкцій проти Росії. Є ще великий потенціал для посилення тиску на Кремль – це один із важелів впливу на Росію.

Зауважте! США ще на рік продовжили санкції проти Росії через її напад на Україну.

До того ж, згідно з інформацією Бена Годжеса, більшість членів Конгресу підтримують Україну. Тому Дональд Трамп може надати Україні всю необхідну зброю без обмежень, якщо побачить, що Владімір Путін не буде добросовісно вести переговори.

Це не відбудеться миттєво, але росіяни мають хвилюватися, бо таке може статися,

– наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

Також набирає популярності ідея забезпечення України протиповітряною обороною від США, Польщі, Румунії та інших країн. Вони можуть допомагати збивати російські ракети та дрони на Заході.

Це буде складніше, ніж здається, але сподіваюся, що хтось вже працює над цим,

– зазначив Годжес.

Але все це потрібно реалізувати до того, як на українській території з'являться миротворчі сили.

Однак нещодавно Трамп заявив, що США не надаватимуть "надто багато" гарантій безпеки Україні, бо, мовляв, це справа Європи.

Також він сказав, що Україна може "забути" про НАТО, бо, за його словами, буцім через це почалася війна.