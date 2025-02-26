Повідомляє 24 Канал з посиланням слова Дональда Трампа під час засідання Кабінету міністрів.

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Якими можуть бути гарантії безпеки для України

За словами Трампа, США не збираються давати Україні "надто багато гарантій безпеки".

Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато,

– заявив президент США.