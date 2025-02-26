Трамп також додає, що Путін є досить "хитрим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що заявив Трамп про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів вважає, що російський диктатор Владімір Путін є "розумним" та думає, що зможе домовитися з ним щодо завершення війни в Україні. Окрім цього, Трамп переконаний, якби його не обрали на посаду президента, глава Кремля "продовжував би їздити через Україну".

Протягом певного часу багато людей було б убито,

– додає він.

Водночас Трамп вважає, що Україна "повинна забути про НАТО" та називає це ймовірною причиною, чому "все почалося". Однак, зазначає, що для мирного врегулювання війни Росія також має піти на поступки.