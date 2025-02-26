Трамп также добавляет, что Путин достаточно “хитрый”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Принесет нам большое богатство, а для Украины– "автоматическая безопасность",– Трамп о сделке

Что заявил Трамп о войне в Украине

Президент Соединенных Штатов считает, что российский диктатор Владимир Путин "умный" и считает, что сможет договориться с ним о завершении войны в Украине. Кроме этого, Трамп убежден, если бы его не избрали на пост президента, глава Кремля "продолжал бы ездить через Украину".

В течение некоторого времени многие люди были бы убиты,

– добавляет он.

В то же время Трамп считает, что Украина "должна забыть о НАТО" и называет это вероятной причиной, почему "все началось".