США покладуть забезпечення миру в Україні на Європу, зокрема на європейських миротворців, чию місію підтримують у США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

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Угода принесе США велике багатство

Президент США прокоментував нову редакцію угоди про корисні копалини зі США. Він заявив, що не хоче, аби США давали занадто багато гарантій безпеки, але країни будуть співпрацювати. В України є копалини, які США дуже потрібні.

Трамп заявив, що США "витратили 350 мільярдів доларів на допомогу Україні" і будуть їх повертати.

Він зазначив, що угода про корисні копалини з Україною принесе США велике багатство, і Зеленський підпише угоду, коли прибуде до США.

Трамп зазначив, що гарантіями безпеки для України займатиметься Європа, адже це в їхніх інтересах.

Це хороша угода для України теж. Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре,

– сказав Трамп.

Президент США вважає, що ніхто не буде чіпати Україну, поки США там присутні.

Він зокрема заявив, що "говорив з Путіним про мир в Україні протягом останніх двох років".