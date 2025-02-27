После трех лет полномасштабной войны в Украине все больше становится понятным, что ни одна из сторон пока не может одержать военную победу, а сами боевые действия зашли в позиционный тупик. Российское наступление, которое началось еще осенью 2023 года и продолжается и сейчас, уже выдыхается. И даже если бы у Путина нашлись новые резервы, темпы наступления указывают еще на годы медленного и очень затратного продвижения, чтобы хотя бы взять под контроль всю территорию Донецкой или Луганской области, а о заявленной полной оккупации Херсонщины и Запорожья не может быть и речи. Что и говорить, если Путин не контролирует даже собственную территорию, и, несмотря на безумные потери, никак не может выбить из Курской области экспедиционный корпус ВСУ.

Учитывая это, все чаще раздаются разговоры о мирных переговорах. Более того, они уже начались– трагический и бездумный фальстарт допустил американский президент Дональд Трамп, фактически предавший Украину и всех своих союзников ради возможности пообщаться с Путиным и помечтать о его редкоземельных минералах (да, теперь мы в этом таймлайне).

Европейские же союзники понемногу демонстрируют вновь обретенную решимость и хотят предоставить Украине мощные гарантии безопасности. И не только деньгами, оружием и добрым словом, но и людьми. В настоящее время идет оживленное обсуждение будущей конструкции сил европейского сдерживания российской агрессии в Украине. Этот вопрос пока еще "сырой", но Россия уже от него забилась в истерике, что указывает на то, что все делается верно.

24 Канал рассказывает, что известно о готовности союзников Украины направить свои войска для сдерживания российских оккупантов.

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Від фантазії до реальності: чи відправить Європа війська в Україну

Европа до февраля 2025 года находилась под ядерным зонтиком США, пока эмиссары Трампа не сказали ей, что она для Америки не слишком важна. Теперь Европа предстала перед проблемой противодействия России, а она предполагает наличие мощной армии и не менее мощного ВПК (она уже стала для Украины мощным тылом, но может больше).

Поскольку речь идет о совокупно (ЕС + Великобритания) более полумиллиарда людей и крупнейшим в мире ВВП, то вопрос заключается во времени, а также наличии политической воли и решимости. Сейчас ее демонстрируют Франция, Великобритания и страны Балтии. А вот с другими странами еще нужно работать.

Именно страны континентальной Европы на 77,6% наполняют бюджет НАТО, который в 2025 году равен 4,6 миллиарда евро, на США приходится лишь 15,8% бюджета Альянса, а еще почти 11% – это Великобритания.

Договоренности о распределении расходов между гражданским бюджетом и военным и Инвестиционной программы НАТО по безопасности / Табличка НАТО

Возможно, немного больше конкретики появится после 6 марта, когда состоится специальное заседание Евросовета для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны ЕС. Сейчас известно, что ЕС готов увеличить военную поддержку Украины.

Кроме того, возможно страны ЕС придут к согласию об увеличении собственных оборонных бюджетов относительно 3,5% по ВВП (напомним, сейчас консенсус заключается в 2%, однако немало стран не имеют и того, тратя большинство денег на зарплаты военных, не думая о развитии и перевооружении, вместо этого Трамп требует от Европы целых 5%).

Также европейские лидеры к тому времени уже проведут консультации с Трампом – для этого Макрон посетил США 24 февраля, а Кир Стармер – 27-го. Они будут убеждать президента США поддержать план по отправке в Украину 30 000 европейских военных.

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Эти ребята должны стоять не на линии фронта (или будущего разграничения, до которого еще очень далеко), а в крупных украинских городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры, например, АЭС. Для миссии должны быть привлечены наблюдательные и разведывательные самолеты, беспилотники и спутники, а также патрульные корабли для обеспечения свободы судоходства.

Очевидно это именно силы сдерживания, а не миротворцы по мандату ООН или еще кого-то. Разница заключается в том, что это не нейтральные силы, а союзники Украины, соответственно – враг россиян.

Последних это очень раздражает, глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что Москва будет рассматривать это как "прямую угрозу" суверенитету России, даже если войска будут действовать там под другим флагом. Правда, руководитель Лаврова Путин вовсе не против западных войск в Украине. По крайней мере, со слов Трампа, а когда Трамп врал?

Путин сказал мне, что не имеет проблем с размещением европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения,

– Трамп на встрече с Макроном 24 февраля рассказывает о мыслях Путина.

Как-то уже запутанно выглядит, но совершенно ясно, что каждому европейскому государству необходимо преодолеть страх перед Россией и принять личное решение, учитывая все риски. Также стоит держать в голове мысли, что эта миссия может стать прообразом будущей конструкции континентальной коллективной безопасности Европы, где уже не будет места США. Потому что они этого не хотят, о чем и заявили эмиссары Трампа – Вэнс и Хегсет.

Давайте рассмотрим позицию каждого из государств.



Какие страны за, какие против, а какие все еще сомневаются или не готовы отправлять своих военных в Украину / Инфографика 24 канала

США (вне конкурса)

Статус – против, но не против, чтобы это делали другие

Америка отказалась на данный момент даже рассматривать возможность отправки своих военных в Украину. Об этом много говорил Трамп, но в глаза европейцам это заявил его министр обороны Пит Хегсет во время встречи союзников в формате "Рамштайн", которая впервые проходила не под председательством США, а Великобритании.

При этом американцы хотят, чтобы свое войско прислали в Украину европейцы, но чтобы на него не распространялась, не дай бог, 5-я статья Вашингтонского договора о взаимной помощи членов НАТО.

Напомним, 5-я статья применялась только для помощи США, когда те просили Европу присоединиться к операциям в Ираке и Афганистане. Тогда это вызвало раскол (французы и немцы) отказали, но британцы и другие согласились и прислали войска – потеряли до 1 000 человек, а также потратили десятки миллиардов, не считая репутационные потери и проблему с беженцами. И все это, чтобы сейчас Трамп заклеймил их как бесхребетных лентяев.

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По данным издания Economist, вице-президент Джей Ди Вэнс предлагает европейским миротворцам действовать совместно с бразильцами и китайцами. При этом пока ни Китай, ни Бразилия о такой возможности утвердительно ничего не говорили, но присылали сигналы, что с ними можно об этом говорить.

Как видим, США настроены умыть руки, но без Америки эта вся история может не сработать. Потому что только США сейчас смогут обеспечить европейский контингент надлежащей поддержкой с воздуха и разведывательными данными. Поэтому, если Трамп хочет "быстро", пропетлять ему не удастся. Похоже, именно это ему попытаются донести в ближайшее время Макрон и Стармер.

Россия (также вне конкурса)

Статус – против

Россия категорически против военного присутствия ЕС или Великобритании в Украине и неоднократно заявляла, что отрицает сам факт создания сил сдерживания. Удивляться этому не нужно, потому что это прямые гвозди в гроб оккупантов.

Россия категорически против формата "силы сдерживания" и настаивает исключительно на "миротворцах" под мандатом ООН. Представитель государства-оккупанта в ООН Василий Небензя уже начал пугать европейцев, угрожая, что без санкции ООН они будут в Украине "легитимной военной целью" для россиян.

Таким образом россияне очевидно рассчитывают, что смогут манипулировать "голубыми касками", как уже делали "8 лет" на Донбассе с миссией ОБСЕ. Также есть еще более свежий пример беспомощности "миротворцев" в Ливане, когда их буквально "подсрачниками" разогнали израильские военные в начале операции "Стрелы Севера".

Франция

Статус – готова действовать

Президент Франции Макрон является первопроходцем идеи. Еще в начале 2024 года он предложил отправить воинов НАТО в поддержку Украины. Говорилось о разном количестве – вплоть до 50 000 штыков. Тогда эти заявления шокировали партнеров по ЕС и были восприняты как маргинальные. Едва ли не самым большим критиком идеи стал тогдашний немецкий канцлер Олаф Шольц.

В 2025 ситуация изменилась и к предложению Макрона уже отнеслись серьезно. Французский лидер также нашел мощную поддержку в лице премьера Великобритании Кира Стармера.

Франция не готовится отправлять наземные войска, являющиеся воюющей стороной в конфликте, на линию фронта,

– Эммануэль Макрон объясняет французским СМИ свое видение военного присутствия в Украине.

Сейчас Макрон продвигает идею отправки в Украину совместного европейского контингента в количестве до 30 тысяч. Согласно его плану, французские войска должны находиться в тылу ВСУ, а не на передовой.



Где могут разместить европейских миротворцев / Карта The Telegraph

Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, который может включать даже отправку войск. Они не обязательно будут находиться на передовой, но будут присутствовать как гарантия... Сдерживание может сначала обеспечить перемирие, а затем и мирное соглашение в Украине,

– Макрон во время встречи с Трампом 24 февраля в Вашингтоне.

На линии разграничения, по мнению Макрона, должны быть другие войска – возможно, миротворцы с мандатом ООН, которых бы не решилась убивать Россия.

При этом вопрос, как действовать, когда Россия попытается их атаковать (ракетами, дронами или с помощью диверсий или терактов), остается открытым.

Великобритания

Статус – готова действовать

После американского унижения Европы на "Рамштайн" и на Мюнхенской конференции по безопасности Кир Стармер первым из европейских лидеров понял корень проблемы и заявил о готовности Соединенного Королевства к большим решительным шагам.

Подробно Большая биография Кира Стармера

Его авторская статья от 18 февраля в Daily Telegraph стала программной. В ней британский премьер заявил, что его страна готова отправить миротворцев в Украину и играть ключевую роль в будущих мирных переговорах.

Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины,

– заявил Кир Стармер.

24 февраля 2025 года Стармер повторил свое заявление: Великобритания готова отправить свои войска в Украину вместе с другими европейскими странами для гарантий безопасности.

Эти слова добавили оптимизма, но и здесь, к сожалению, есть свои "но". Дело в том, что британская армия сейчас в основном существует только на бумаге. На данный момент это лишь 70 тысяч. В Украину британцы смогут отправить только незначительную часть от этого незначительного количества.



Британские эксперты говорят о примерно одной бригаде – то есть до 5 тысяч штыков. Самые большие оптимисты говорят о 10 000. Но напомним, что в Украине боевые действия происходят на фронте в 1 200 километров, и пусть не на каждом из них происходит "штурм Покровска", – это все равно поразительные показатели.

Для лучшего понимания ситуации следует вспомнить миротворческую операцию в Боснии, которая в 11 раз меньше Украины. Там одновременно находились более 60 000 миротворцев, из них половина – американцы и примерно 11 тысяч – британцы. Впрочем, там была совсем другая интенсивность боевых действий (подсказка – значительно, меньше). Однако нужно с чего-то начинать, и Украина будет рада даже этому.

Если же британцы рассчитывают на чисто полицейскую миссию – этого, конечно, может хватить, но что будут делать подданные Его Величества, если (когда) Путин нарушит свое обещание?

Германия

Статус – была против, но теперь может изменить мнение

Сама возможность хотя бы подумать об отправке немецких воинов в Украину вызвала яростное неприятие у канцлера Шольца. Но после проигрыша на выборах в Бундестаг 23 февраля 2025 года он может не только потерять пост главы правительства, но и лидера собственной партии – социал-демократов.

Новый канцлер Фридрих Мерц и потенциальный новый глава СДПГ Борис Писториус уже не так категоричны в вопросе роста роли Германии, а потому будут открыты к переговорам. Накануне выборов Мерц заявлял, что отправка немецких воинов в Украину им не приветствуется, но фактическая измена Европы американцами заставляет брать на себя больше ответственности.



Возможно, это будет касаться не только ракет "Таурус", но и солдат Бундесвера в Украине.

Подробно Большая биография Фридриха Мерца

Также стоит прислушаться к заявлениям Мерца о новой конструкции ядерного зонтика над Европой уже без участия США, но с увеличением роли Франции и Великобритании.

Польша

Статус – против (но есть нюансы)

Владельцы крупнейшей и самой современной армии в Европе (если не считать Украину и Турцию) занимают осторожную позицию. Она заключается в том, чтобы ни в коем случае не посылать польские войска в Украину под предлогом, что все это воинство необходимо для защиты стран Балтии и "Сувалкского коридора" от тех же россиян и их сателлитов из Беларуси. Об этом неоднократно говорил премьер Дональд Туск и повторил свое заявление после срочного совещания, которое созвал 17 февраля 2025 года Макрон.

Ситуацию осложняют майские выборы президента Польши, поэтому никто не хочет делать резких движений и пугать избирателей преждевременно (так было весной в Словакии, где как раз была разыграна карта страха отправки войск, хотя об этом и не было речи. Благодаря этому страху удалось "сбить" проукраинского кандидата Корчко).

Впрочем, в случае победы кандидата от проевропейской "Гражданской позиции" Рафала Тшасковского к дискуссии об отправке польских воинов в Украину могут вернуться.

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Дания

Статус – ждет ясности

Скандинавы показали себя решительными и последовательными сторонниками Украины. Они первыми предоставили нам F-16. Также датчане не против прислать свои войска, но сначала настаивают на согласовании всех "нюансов". В частности, датский премьер Метте Фредериксен заявила, что "много-много" вещей нужно прояснить, прежде чем войска можно будет отправить в Украину.

Я хотела бы, чтобы все присоединились к повышению военной помощи Украине. Многие вопросы необходимо решить перед тем, как принять окончательное решение об отправке контингента,

– Метте Фредериксен 24 февраля в Киеве повторила свое мнение.

Швеция

Статус – не против

Как и датчане, новички НАТО шведы не исключают своего участия в проекте. Об этом заявил 17 февраля по итогам встречи в Париже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Мы примем участие в этих переговорах. Мы примем участие в этих дискуссиях, и, конечно, это абсолютно возможно... Для этих сил должен быть очень четкий мандат, и я не думаю, что мы сможем его получить, пока не продвинемся дальше в этих переговорах. Но Швеция, как правило, участвует в укреплении безопасности в нашей части мира, поэтому я предполагаю, что мы будем частью этого процесса и на этот раз,

– Кристерссон в комментарии Reuters объясняет позицию Швеции.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард уточнила позицию шефа, указав, что сейчас королевство внимательно исследует вопрос и взвешивает все за и против:

Сейчас мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право, уважает Украину и прежде всего гарантирует, что Россия не сможет просто отступить, нарастить силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет. Как только мы установим такой мир, мы должны обеспечить его поддержку, и тогда наше правительство ничего не исключает.

Норвегия

Статус – не может

Номинально внеблоковая Норвегия (член НАТО, но не член ЕС) пока не планирует участвовать в проекте создания сил сдерживания в Украине, но не отказывается от активной помощи Украине оружием и деньгами (3,5 миллиарда евро только в 2025 году и присутствие премьера страны Йонаса Гара Стере 24 февраля в Киеве тому прямое свидетельство).

Также королевство держит мысленно потенциальный фронт против России в Арктике и учитывает реализацию сценария якобы фантастического сериала "Оккупированные", где, напомним, страну захватила Россия и весь мир это проглотил.

Нидерланды

Статус – взвешивают за и против

В Королевстве идет большая дискуссия по вопросу отправки войск. Сейчас "за" парламент Нидерландов, а правительство выжидает.

Финляндия и Латвия, Эстония, Литва

Статус – не смогут

Финны имеют несчастье иметь общую границу с Россией, поэтому могут стать следующей целью Путина. В этой ситуации речи об отправке финских войск в Украину пока нет.

То же касается Латвии, Эстонии и Литвы. Но здесь есть и другие причины – у них мало войск, чтобы защитить даже себя (сейчас в странах Балтии развернуты военные из Великобритании и Швеции, которые, по планам НАТО, должны взять на себя первый удары и ждать появления "кавалерии Американской".

Но это не значит, что страны Балтии бросают Украину на произвол судьбы, наоборот – они среди лидеров по помощи нашей стране, потому что как никто понимают опасность россиян. Просто будут делать им больно иначе. И это бесспорно.

26 миллиардов евро военной помощи сегодня предоставили страны Северо-Балтийской восьмерки: это партнерство, которым мы гордимся,

– президент Зеленский высоко оценивает роль союзников 24 февраля 2025 года.

Чехия

Статус – взвешивает варианты

Я считаю, что сейчас не время обсуждать такие детали или даже спекулировать на эту тему. Но мы точно знаем, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это предоставлять оружие и боеприпасы. Уже три года Украина мужественно защищает себя от российских рейдеров, от империалистической агрессии, и у нас есть все средства, чтобы помочь Украине защитить себя. Нам просто нужно иметь политическую волю и, конечно, это вопрос ресурсов. Это всегда наиболее проблемная дискуссия,

– глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью 24 Каналу.

Чехи показали себя последовательным союзником Украины, но сейчас учитывают все риски, среди которых есть и внутренние. Также в октябре в стране состоятся выборы в парламент, поэтому вопрос чешского экспедиционного корпуса в Украине может стать просто "огненным" фактором.

Болгария

Статус – против

В маленькой Болгарии решили действовать превентивно и закрыли дискуссию о возможном участии в совместном контингенте сил сдерживания в Украине путем заключения специального закона, который это запрещает.

Мы принимаем декларацию, в которой говорим, что, даже если кто-то что-то попросит от нашей армии, мы не пришлем войска,

– депутат парламента Болгарии Тома Быков.

Но и здесь есть нюанс – если на это будет мандат НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ, Болгария все-таки согласится направить свои войска.

Италия

Статус – против

В Риме о "болгарском варианте" позаботились заранее – там участие итальянских войск в миссиях за пределами Италии запрещено Конституцией (по другому поводу). Поэтому итальянцы планируют помогать деньгами и оружием, а еще – своим влиянием на Трампа, который якобы благосклонно относится к Джорджии Мелони.

Ирландия

Статус – наблюдает

Согласно Конституции, Ирландия является нейтральным государством, но это не запрещает ее участия в миротворческих миссиях. Если идея о европейских силах сдерживания будет отвергнута, может, будет рассмотрен вариант с миротворцами.

Австрия, Кипр и Мальта

Статус – нейтральные

Швейцария

Статус – нейтральная, но держит руку на пульсе

Мы, вероятно, могли бы направить около 200 солдат в течение 9 – 12 месяцев,

– сказал 23 февраля 2025 года главнокомандующий Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли.

Это заявление мгновенно разлетелось по миру и стало довольно мощным сигналом для других государств, которые находятся в раздумьях. При этом нужно учитывать, что заявление господина генерал-лейтенанта – это лишь предположение возможности, в то время как политики страны могут быть совершенно другого мнения, а сама идея должна быть одобрена правительством и парламентом.

Испания

Статус – против, но еще не точно

Мадрид до сих пор не спешит поднимать оборонные расходы хотя бы до 2%, не думают испанцы и о поездке своих военных в Украину. Об этом неоднократно заявлял премьер Педро Санчес, а ныне министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес говорит, что еще "слишком рано".

Но есть и хорошие новости: Испания будет продолжать отправлять Украине оружие и деньги, а также создаст украинский логистический хаб в провинции Аликанте. Самое главное, что дон Педро об этом заявил лично и в Киеве, куда прибыл 24 февраля в составе большого европейского десанта.

Мы будем предоставлять военную технику и оборудование с еще большей решимостью, чем раньше,

– Педро Санчес, Киев, 24 февраля 2025 года.

Отметим, что Испания не была категоричной в отказе, возможно, ее мнение изменится, а катализатором станет изменение позиция, например, Германии.

Бельгия, Люксембург и Лихтенштейн

Статус – могут помочь иначе

Сейчас речи об отправке военных из стран Бенилюкса в Украину нет, но Киев надеется на другую помощь.

Напомним, что это крупный финансовый хаб, а в Бельгии хранится большая часть российских зарубежных активов. Их конфискация и передача Украине – давняя мечта, что может стать реальностью в случае, если ситуация с безопасностью кардинально изменится. А потенциальный выход США из Европы – это именно такой вариант.

Румыния

Статус – обеспокоены

Румыния неожиданно для себя 14 февраля оказалась в центре событий, когда вице-президент Вэнс с высокой мюнхенской трибуны заявил об отмене румынских выборов как якобы доказательство смерти демократии в Европе.

Такое внимание не на шутку взволновало Бухарест. А вместе со слухами о выводе американских войск из Румынии и не приглашении на срочное парижское собрание к Макрону дало повод для глубокого беспокойства. Сейчас Румыния ищет себе место в новой архитектуре, поэтому вопрос участия в проекте сил сдерживания не актуален.

Словения и Хорватия

Статус – помогают иначе

Маленькая Словения поддерживает Украину, но по мере сил. Сейчас их для формирования экспедиционного корпуса, пусть и под руководством Парижа и Лондона, недостаточно. Зато Словения помогает другим способом. В частности через лояльное отношение к Украине комиссара ЕС по вопросам расширения и добрососедства Марты Кос.

Часть наших оккупированных территорий была "там" четыре с половиной года, а остальные почти 7 лет. Мы вернули их, когда смогли нанести ответный удар, когда были сильными. Баланс сил – это очень важный момент. Поэтому укрепление Украины в оборонном плане нельзя останавливать. Иначе нет шансов выжить,

– премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович указывает Украине на единственно верный путь.

Хорватия более активна (это очень важный хаб для ВСУ), но также пока не делала громких заявлений. К тому же в Хорватии есть свои нюансы в виде конфликта проукраинского премьера и пророссийского президента.

Греция

Статус – не до того

Афины сейчас сами оказались в сложной ситуации, где им точно не до российской угрозы. Греция тратит 3,2% на оборону не от хорошей жизни, а из-за латентного конфликта с Турцией вокруг Северного Кипра и не только.

При этом Греция также и осторожно помогает Украине, но об участии в проекте европейских сил сдерживания речи явно нет. Особенно на фоне слухов о планах США по снижению своей военной активности на базе ВМС в греческом Александруполисе.

Это, кстати, очень важный логистический хаб для поставки оружия и техники Украине, который из-за внезапной приязни американцев к России может превратиться в сапожника без сапог.

Португалия

Статус – внимательно следит

Лиссабон имеет менее 2% бюджетных расходов на оборону и большую часть этой суммы тратит на зарплаты военных. Сейчас португальцы ищут варианты увеличения расходов на оборону, но по состоянию на зиму 2025 года не планируют отправлять свои войска в Украину, следуя примеру Испании (и большинства маленьких членов ЕС). Впрочем, это не отменяет совместных проектов с Украиной по дронам, обучение украинских военных, а также вооруженную и финансовую помощь.

Говорить об этом рано, этот вопрос не ко времени,

– президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза 25 февраля отвечает на вопрос о возможной отправке португальских войск в Украину, но не отрицает такой вариант в будущем.

Также не стоит исключать вариант, когда очертания проекта отправки войск приобретут определенную окончательность и появится конкретика, присоединения Португалии и ее участия. Собственно, так было уже в Первую мировую. А что так может быть снова, мы услышали 24 февраля в Белом доме из уст господина Макрона:

Многие страны в Евросоюзе и вне ЕС готовы отправить войска в Украину как гарантию после подписания мирного соглашения.

Словакия и Венгрия

Статус – чтобы не мешали

В начале вторжения у Орбана на столе, возможно, был план отправки своих войск в Украину. Но это был план аннексии Закарпатья, предложенный Путиным.

Сейчас от Орбана и Фицо самой большой просьбой Украины было бы не мешать (в частности, выполнению коммерческих контрактов).

При этом следует держать в голове турбулентную для Фицо ситуацию в самой Словакии – коалиция вокруг него трещит, он может потерять власть, зато проукраинские силы сейчас демонстрируют неплохую динамику. А голосование Словакии в ООН за украинскую резолюцию на годовщину войны – это вообще любовь.

Турция

Статус – все сложно

Президент Эрдоган сейчас за всем внимательно наблюдает и тихонько улыбается себе в усы. У турок, напомним, самая мощная армия среди всех членов НАТО, за исключением США. Это большая сила и привлечение турецких воинов для миссии в Украине было бы очень желательным.

Возможно, именно об этом говорили президент Зеленский и Эрдоган, пока Лавров и Рубио договаривались в Эр-Рияде.

Только Турция может спасти ЕС от проблем, в которые он попал из-за войны в Украине. Анкара могла бы укрепить европейскую оборону и решить проблему старения населения на континенте. И это может произойти только при условии членства Анкары в ЕС,

– Реджеп Эрдоган, 24 февраля.

Сейчас имеем из Стамбула интересные сигналы, в частности, что Турция не против членства Украины в НАТО. Полноценное привлечение Турции на свою сторону – это также желательный вариант и для Европы. Задачей минимум должно стать хотя бы снятие Турцией ограничений на проход военного флота союзников Черноморскими проливами, которые накладывает Конвенция Монтре.

Впрочем, сделать это будет не просто, потому что Эрдоган любит выкручивать руки (вспомните вступление Швеции в НАТО), очень хочет в ЕС и не хочет отдавать власть, но это не значит, что работать в этом направлении не нужно.

Конечно, предварительно взвесив все плюсы и минусы, а также держа в голове, что это может стать прологом для всей архитектуры безопасности Европы в 21 веке.