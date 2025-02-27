Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США, пише 24 Канал.

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Трамп продлил санкции против России

Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций, которые были введены ранее в отношении России.

"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622(d)) я продолжаю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660",– говорится в документе.

Указывается, что продолжается действие чрезвычайного положения, связанного с ситуацией в Украине, который предусматривает санкции, введены в марте и декабре 2014 года, а также в сентябре 2018 и в феврале 2022 указами предыдущих президентов Соединенных Штатов.

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Напомним, что во время пресс-конференции Трампа во вторник, 25 февраля, журналисты спросили у лидера США, будет ли он снимать с России санкции внутри переговорного процесса. Он ответил, что сейчас Соединенные Штаты не собираются ослаблять установлены ограничения против России. Однако он допустил, что это будет возможно в будущем.

Добавим, что во время первого заседания своего Кабинета министров президент США заявил, что рассматривает возможность ослабление санкций против России и добавил, что сначала стоит договориться.