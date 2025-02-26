Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что Европа может не разделять такое желание Соединенных Штатов и будет пытаться самостоятельно принимать решения.

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В чем сложность отмены санкций

Россия, вероятно, попадет в Книгу рекордов Гиннеса из-за количества наложенных на нее санкций за последние годы. Только за последний период было введено более 24 тысяч различных ограничений на страну-агрессора. Хотя среди них есть и абсурдные, например, запрет на покупку PlayStation, большинство санкций являются достаточно серьезными. Многие из них были наложены после февраля 2022 года, но они растянуты во времени.

Нельзя ожидать, что Соединенные Штаты легко отступят от санкций. Хотя есть определенные возможности для снятия ограничений в отношении отдельных предприятий или лиц, а также для российских олигархов, которые могут инвестировать в США и получить "золотые паспорта", процесс будет очень медленным. В частности, для получения грин-карты нужно инвестировать до 900 тысяч долларов, но уже вскоре ее стоимость может достичь 5 миллионов долларов.

Кажется, это бешеные деньги, но для российских олигархов – это мелочи. Например, Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем "Уралкалия", проживает в Монако. Он на миллиарды долларов скупил себе поддельных картин, статуэток. То есть деньги в России есть, и олигархи могут это покупать,

– пояснил Иван Ступак.

Но даже эти возможности могут быть аннулированы, поскольку правительства отдельных стран могут отменить выданные паспорта после определенного времени. В этом контексте Соединенным Штатам придется работать со странами Западной Европы, чтобы убедить их снять санкции, однако этого не будет легко достичь. Правительства стран Европы могут оказывать давление на США, подчеркивая свою независимость в принятии таких решений.

Отметим, ЕС 19 февраля принял большой пакет санкций против России. Он стал 16-м с начала полномасштабной войны и охватил 13 российских банков, 73 танкера "теневого флота", установил запрет на покупку определенных видов российской алюминиевой продукции и ввел санкции против лиц и компаний, которые поддерживают войну.