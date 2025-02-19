На что нацелен 16-й пакет санкций

Новый санкционный пакет против России будет официально одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, в день трехлетия полномасштабного вторжения России в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила одобрение нового пакета санкций и выразила свою поддержку этому шагу.

ЕС еще больше усиливает борьбу с обходом санкций, нацелившись на большее количество судов теневого флота Путина и вводя новые запреты на импорт и экспорт. Мы намерены продолжать давление на Кремль,

– написала президент Еврокомиссии.

По словам источников издания, новые санкции охватывают:

еще 13 банков;

73 танкера "теневого флота", которые Россия использует для экспорта нефти;

а также "поэтапный" запрет на покупку определенных видов российской алюминиевой продукции странами ЕС.

Пакет также включает санкции против большего количества лиц и компаний, поддерживающих войну России против Украины.