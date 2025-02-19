На що націлений 16-й пакет санкцій

Новий санкційний пакет проти Росії буде офіційно схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, у день триріччя повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила затвердження нового пакета санкцій та висловила свою підтримку цьому кроку.

ЄС ще більше посилює боротьбу з обходом санкцій, націлившись на більшу кількість суден тіньового флоту Путіна та запроваджуючи нові заборони на імпорт та експорт. Ми маємо намір продовжувати тиск на Кремль,

– написала президентка Єврокомісії.

За словами джерел видання, нові санкції охоплюють:

ще 13 банків;

73 танкери "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти;

а також "поетапну" заборону на купівлю певних видів російської алюмінієвої продукції країнами ЄС.

Пакет також включає санкції проти більшої кількості осіб і компаній, що підтримують війну Росії проти України.