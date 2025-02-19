Росія кидає усі свої ресурси на терористичну війну проти України й це породжує 2 проблеми. По-перше, гроші закінчуються і "заначка" Путіна на "чорний день" тане на очах. По-друге, економіка Росії зазнає серйозних змін через війну і, як наслідок, попереду на росіян чекає катастрофа на десятиліття. Ба більше, Росії навряд вийде повернутися до свого економічного стану навіть до рівня 2021 року.

У якому стані економіка Росії прямо зараз, на скільки ще вистачить "скарбнички" Путіна і що може статися з грошима росіян у 2025 році – спеціально для 24 Каналу розбиралися експерти.

У якому стані російська економіка

Прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив, мовляв, російська економіка у 2024 році зросла, реальні грошові доходи росіян буцімто збільшились на 8,4%, а ВВП – на 4,1%. Це дійсно так, але є деякі нюанси. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що зростання відбулося у сферах, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Тоді як у сферах, що не пов'язані з війною, зафіксували падіння.

Це і є основною проблемою російської економіки – зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, які не пов'язані ані зі споживанням, ані з інвестуванням. Тобто фактично це зростання згорає у вогні війни.

Зверніть увагу Путін поставив завдання на 2025 рік для російської економіки

Окремі російські опозиційні й не тільки економісти говорять, що нині економіка країни-агресорки перебуває вже навіть не у стані стагнації, тобто уповільнення, коли певні процеси зупинились, нічого не зростає і не падає, а у стані рецесії – загального спаду.

Крім того, доплати, які Кремль впроваджує, щоб мотивувати росіян йти вмирати на війну в Україну, розганяють інфляцію. Згідно з інформацією російського Центробанку, в жовтні 2024 року рублева маса оцінювалась у 107 трильйонів рублів, а станом на 1 січня 2025 року – вже 117 трильйонів рублів.

Якби у Росії була класична ринкова економіка, то інфляцію можна було б стримати високою обліковою ставкою. Росія вже орієнтовно 8 разів цю ставку підвищувала з липня 2023 року. Зараз вона становить 21%, Росія на 12 місці у світі щодо цього показника, але це не зупиняє інфляцію,

– зауважив Ус.

А все якраз через те, що паралельно Росія збільшує видатки на війну, постійно друкує гроші, щоб платити за контракти своїм воякам. Усе це шаленими темпами пришвидшує інфляцію. Ті ринкові методи, якими користувався Центробанк, вже не рятують.

Ус розповів, в якому стані російська економіка: дивіться відео

У Путіна закінчується "заначка"

За 3 роки повномасштабного вторгнення "скарбничка" Путіна, тобто так званий Фонд національного добробуту, значно спорожніла. Станом на лютий 2025 року обсяг ліквідних коштів у Фонді національного добробуту становить приблизно 42 мільярди доларів – це менше ніж 2% ВВП Росії. Тоді як до повномасштабного вторгнення "заначка" Путіна становила 7,4% ВВП.

Як пояснив економіст Максим Блант, таке скорочення запасів пов'язано з шаленими витратами Росії на війну в Україні та може обернутися катастрофою для диктатора Путіна. Річ у тім, що такий резервний фонд потрібен Росії на випадок падіння світових цін на нафту. У такому разі звідти можна взяти валюту, щоб перекрити нестачу прибутку від нафтогазового сектору. Уже були повідомлення, що зараз коштів вистачить лише на пів року покриття держвидатків у разі падіння цін на нафту.

Росія завжди зможе покрити рублями свої державні видатки. Однак якщо ціни на нафту дійсно впадуть та валютний дохід скоротиться, то вони будуть змушені девальвувати рубль. Чим сильніше впадуть ціни – тим сильнішою буде девальвація,

– розповів економіст.

Це своєю чергою призведе до зростання цін у Росії на імпортні товари. Вони стануть недоступними для основної маси населення, і тоді Росія буде змушена терміново шукати варіанти, як отримати валюту. Утім, поки що важко спрогнозувати, чи ціни на нафту дійсно впадуть. Дональд Трамп погрожував це організувати, але поки в цьому напрямку все тихо.

Довідка. Фонд національного добробуту – це, по суті, запаси Росії "на чорний день". Він формується коштом нафтогазових доходів та доходів від управління коштами Фонду.

Блант про резерви Росії: дивіться відео

Скільки ще Росія зможе фінансувати війну

Ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що Україна пошкодила близько 30 – 40% підприємств у Росії, що забезпечують нафтопереробну галузь, а виробництво зменшилося орієнтовно на 20%. Такі удари, по-перше, значно послаблюють можливості окупантів щодо забезпечення військ; по-друге, зменшуються надходження в бюджет Росії.

Україна націлюється на найбільш вразливі об'єкти на російській території, зауважив аналітик газового ринку Михайло Крутихін. Таких атак стає дедалі більше, зокрема стали помітними удари по нафтопроводах, що ведуть до експортних портів.

Раніше Україна утримувалася від ударів по нафтоекспортній інфраструктурі Росії. Імовірно, це було пов'язано з проханням адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, який не хотів провокувати виборців через потенційну нестачу нафти та можливе зростання цін на паливо.

"Вважаю, що найближчим часом ми зможемо обійти цю заборону. Це стане серйозним ударом по фінансовій та економічній здатності Росії продовжувати фінансувати війну", – спрогнозував аналітик.

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Політичний експерт Андрій Городницький переконаний, що Кремлю може вистачити ресурсів для ведення війни лише на 2025 рік. Особливо, якщо США таки вдасться знизити ціни на нафту та вплинути на підтримку Росії союзниками. А більше Путіну немає де взяти грошей.

"Путін розуміє, що він у величезній кризі: закредитовані всередині своїми банками, які ледь тримаються; ніхто ззовні в них не інвестує; отримати позики вони не можуть. Отже, у них є величезна проблема, щоб фінансувати цю війну. Звичайно, окупанти ще тримаються, але довго проводити бойові дії великих масштабів вони уже не мають можливості. Цей час для них спливає дуже швидко", – підкреслив Городницький.

Політичний експерт сказав, скільки ще Путін може фінансувати війну: дивіться відео

Чи переживе російська економіка 2025 рік

Генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен підкреслив, що удари по НПЗ в Росії є стратегічно важливими, на відміну від незначних тактичних успіхів росіян, – втрати, яких вони зазнають задля своїх тактичних здобутків, є зовсім невиправданими. Росія зможе надалі витримувати це, тільки якщо не дійде до стану стратегічного виснаження.

Десь протягом цього року може статися так, що економіка або банківська система Росії обвалиться, за так званим сценарієм Кіпру, коли капіталізуються заощадження кожного у вигляді акцій, і люди загалом втратять 85% своїх заощаджень, щоб російська економіка втрималась на плаву,

– зазначив генерал Чепмен.

Крім того, темпи відновлення російських запасів, на думку генерала, досягли свого піка. Тож це потенційно проблемний період для Росії.

Про що мова? У 2013 році на Кіпрі сталася фінансова криза, під час якої уряд спільно з міжнародними кредиторами вдався до примусової реструктуризації депозитів для стабілізації банківської системи. Вкладники двох найбільших банків втратили значну частину своїх коштів – депозити, що перевищували 100 тисяч євро, частково або повністю конвертували в акції проблемних банків. Це знизило боргове навантаження країни, але спричинило суттєві втрати для вкладників.

Також те, що російська економіка може обвалитися у 2025 році, прогнозує і головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Далі тільки гірше

Майже 20% населення Росії, тобто 26 – 28 мільйонів людей, хочуть, аби війна тривала якомога довше, адже вони заробляють на ній. Водночас 80% росіян страждають через війну та бідніють від неї. Такі дані навів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що з цивільних підприємств люди переходять на військові, адже там більше зарплата. Відповідно, відбувається спад у цивільній економіці й це руйнує її.

Отже, економіку Росії перекосило і виправити цю ситуацію складно, адже грошей немає. Ліпсіц зазначив, що наразі ще незрозуміло, які будуть наслідки від запроваджених санкцій щодо тіньового російського флоту. Ситуація, на його погляд, стає складнішою і Путіну треба виходити з війни, але це теж зробити важко.

Тепер вийти з війни Росії вкрай складно, катастрофічні наслідки будуть на десятиліття,

– сказав доктор економічних наук.

Він упевнений, що Росія вже ніколи не вдасться повернути навіть ту ситуацію, що була у російській економіці бодай у 2021 році.