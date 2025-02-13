Економічні ризики в Росії

Російські високопосадовці у своїх публічних виступах продовжують підкреслювати стійкість російської економіки перед міжнародними санкціями, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак звіти, підготовлені Міністерством економіки та Центральним банком, виявили більші занепокоєння, що існували ще до оголошення президента США Дональда Трампа про переговори з Путіним щодо завершення війни в Україні.

Ситуація, в якій сповільнення економіки до технічної рецесії відбудеться значно швидше, ніж сповільнення інфляції, стає все більш імовірною,

— йдеться у звіті Міністерства економіки Росії.

У звіті також попереджається, що високі відсоткові ставки, які, за прогнозами аналітиків, залишаться на рівні 21% після засідання Центрального банку в п'ятницю, обмежують кредитування та інвестиції, що загрожує темпам зростання економіки Росії.

Зауважте! Як Міністерство економіки, так і Центральний банк звернули увагу на небезпеку зниження цін на нафту, що може спричинити проблеми для федерального бюджету.

Негативний вплив на російську економіку

Міністерство економіки у своєму звіті повідомило, що очікується загальне збільшення витрат для компаній.

Прогнозується, що загальний ріст витрат компаній – на робочу силу, податки, тарифи та відсоткові витрати – у 2025 році порівняно з 2024 роком становитиме 14,8 трильйона рублів (163,9 мільярда доларів). Це еквівалентно близько 45% від обсягу приватних інвестицій в основні фонди минулого року.

Невигідні зовнішні умови та зниження внутрішнього попиту ускладнюють компаніям передачу витрат на споживачів, що додатково зменшує прибутки.

Важливо! Це все негативно впливає на фінансову стабільність компаній і збільшує ризик накопичення поганих боргів. Звіт також попереджає, що зростання пропозиції може бути недостатнім, щоб задовольнити уповільнений попит, зокрема в аграрному секторі, де у 2025 році ймовірні підвищення цін.