Коли Tupras відмовиться від нафти з Росії
Turkiye Petrol Rafinerileri AS – Tupras, побоюючись санкцій з боку США, вводить обмеження на закупку нафтопродуктів з 27 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Tupras не прийматиме нафтопродукти, що не відповідають встановленій країнами G7 ціновій межі:
- цінова межа на сиру нафту – 60 доларів;
- преміальне паливо – 100 доларів;
- пальне зі знижкою – 45 доларів.
Скільки нафти закуповує Tupras у Росії
За 2024 рік Tupras прийняв 180 000 барелів флагманського російського сорту Urals. Для розуміння, це майже 5,5% від усього експорту російської сирої нафти морськими шляхами.
При цьому, з червня до січня Tupras закуповував в середньому 290 000 барелів нафти на день. За перші 11 місяців 2024 року Росія експортувала в Туреччину загалом майже 29,1 мільйона нафтопродуктів.
Зверніть увагу! Статистика показує, що після початку повномасштабного вторгнення, Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини.