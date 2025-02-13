Скільки гігават потрібно для безперебійного світла в Україні

Володимир Зеленський розповів під час візиту на Хмельницьку АЕС, передає 24 Канал, що усі відключення світла на сьогодні після останніх масованих атак Росії на енергосистему України, це мінус 2 гігавати.

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Як заявив президент, саме добудова блоків означатиме стале світло для населення.

Володимир Зеленський Президент України В мирний час це обов'язково буде. Це також підтримуватиме бізнес. Думаю, навантаження на них буде менше, аніж зараз.

Зеленський наголосив, що на сьогодні саме бізнес є причиною того, що для споживачів електроенергія не є такою дорогою, як за кордоном.

Нагадуємо! Лише нещодавно в Україні застосовували екстрені відключення через пошкодження мереж внаслідок російських атак. Були впроваджені відключення промислових споживачів. Крім того, декількома днями раніше були введені екстрені відключення у Донецькі та Дніпропетровській областях.