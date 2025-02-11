Скільки Україна витратить на російські реактори

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал, влада України ухвалила рішення щодо купівлі атомних реакторів в Болгарії. Витрати на них складуть 1 мільярд доларів.

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За словами нардепа, йдеться лише про купівлю реакторів, а не початок будівництва додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, як зазначає нардеп, реактори є російського виробництва.

Ярослав Железняк Глава фракції Голос у Верховній Раді IX скликання Ці гроші можна було відправити на армію.

Ще раніше зі слів глави НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна та міністра енергетики Германа Галущенко щодо купівлі реакторів стало відомо, що мова йде про старі установки типу ВВЕР-1000. Їх планувалося встановити на болгарській АЕС "Белене".

Зверніть увагу! Встановлення таких двох реакторів нібито має додати енергосистемі майже 2 200 мегаватів.

Чи може Україна добудувати Хмельницьку АЕС

У грудні 2024 року голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков розповідав в ефірі телемарафону, що Україна має можливості добудувати Хмельницьку АЕС. Йдеться про добудову енергоблоків Х-3 та Х-4.

Наразі атомна енергетика – це те, що рятує нас протягом цієї ситуації, яка виникла з 2022 року,

– заявив Сапожніков.