Сколько гигаватт нужно для бесперебойного света в Украине

Владимир Зеленский рассказал во время визита на Хмельницкую АЭС, передает 24 Канал, что все отключения света на сегодня после последних массированных атак России на энергосистему Украины, это минус 2 гигаватта.

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Как заявил президент, именно достройка блоков будет означать постоянный свет для населения.

Владимир Зеленский Президент Украины В мирное время это обязательно будет. Это также будет поддерживать бизнес. Думаю, нагрузка на них будет меньше, чем сейчас.

Зеленский отметил, что сегодня именно бизнес является причиной того, что для потребителей электроэнергия не является такой дорогой, как за рубежом.

Напоминаем! Только недавно в Украине применяли экстренные отключения из-за повреждения сетей в результате российских атак. Были внедрены отключения промышленных потребителей. Кроме того, несколькими днями ранее были введены экстренные отключения в Донецкой и Днепропетровской областях.