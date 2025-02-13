Когда Tupras откажется от нефти из России

Turkiye Petrol Rafinerileri AS – Tupras, опасаясь санкций со стороны США, вводит ограничения на закупку нефтепродуктов с 27 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Tupras не будет принимать нефтепродукты, не соответствующие установленной странами G7 ценовой границе:

ценовой предел на сырую нефть – 60 долларов;

премиальное топливо – 100 долларов;

топливо со скидкой – 45 долларов.

Сколько нефти закупает Tupras у России

За 2024 год Tupras принял 180 000 баррелей флагманского российского сорта Urals. Для понимания, это почти 5,5% от всего экспорта российской сырой нефти морскими путями.

При этом, с июня по январь Tupras закупал в среднем 290 000 баррелей нефти в день. За первые 11 месяцев 2024 года Россия экспортировала в Турцию в целом почти 29,1 миллиона нефтепродуктов.

Обратите внимание! Статистика показывает, что после начала полномасштабного вторжения, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Турцию.