Экономические риски в России

Российские чиновники в своих публичных выступлениях продолжают подчеркивать устойчивость российской экономики перед международными санкциями, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако отчеты, подготовленные Министерством экономики и Центральным банком, обнаружили большие беспокойства, существовавшие еще до объявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Путиным по завершению войны в Украине.

Ситуация, в которой замедление экономики до технической рецессии произойдет значительно быстрее, чем замедление инфляции, становится все более вероятной,

- говорится в отчете Министерства экономики России.

В отчете также предупреждается, что высокие процентные ставки, которые, по прогнозам аналитиков, останутся на уровне 21% после заседания Центрального банка в пятницу, ограничивают кредитование и инвестиции, что угрожает темпам роста экономики России.

Заметьте! Как Министерство экономики, так и Центральный банк обратили внимание на опасность снижения цен на нефть, что может повлечь проблемы для федерального бюджета.

Негативное влияние на российскую экономику

Министерство экономики в своем отчете сообщило, что ожидается общее увеличение расходов для компаний.

Прогнозируется, что общий рост расходов компаний – на рабочую силу, налоги, тарифы и процентные расходы – в 2025 году по сравнению с 2024 годом составит 14,8 триллиона рублей (163,9 миллиарда долларов). Это эквивалентно около 45% от объема частных инвестиций в основные фонды прошлого года.

Невыгодные внешние условия и снижение внутреннего спроса затрудняют компаниям передачу расходов на потребителей, что дополнительно уменьшает прибыли.

Важно! Это все негативно влияет на финансовую стабильность компаний и увеличивает риск накопления плохих долгов. Отчет также предупреждает, что рост предложения может быть недостаточным, чтобы удовлетворить замедленный спрос, в частности в аграрном секторе, где в 2025 году вероятны повышения цен.