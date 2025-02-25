Это подразделение расположено в Санкт-Петербурге и во главе с Павленко контролирует качество и прием продукции, изготовленной предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтеров разведывательного сообщества InformNapalm.

Смотрите также Андрющенко рассказал, что происходит с российским судном, которое начало тонуть в Азовском море

Корабли ремонтируют годами из-за санкций

243 Военное представительство контролирует не менее 18 предприятий, в частности, Санкт-Петербургская судостроительная компания ("СПСК"), Научно-производственное предприятие "ПУСК" и другие. Активистам удалось завладеть данными, руководителей, образцами подписей, списками привлеченных к выполнению работ сотрудников и контрагентов, лицензиями на выполнение работ, связанных с государственными тайнами.

Кроме того, почтовый дамп содержит множество технической документации, а еще – указывает на существенные проблемы российского военно-морского флота.

В частности, по "гордости российского флота" крейсер "Адмирал Кузнецов". Оказывается, его ремонт продолжается уже 8 лет, хотя должен был бы уже быть в строю.

На почте Павленко нашли десятки документов по заседаниям, совещаний и консультаций, где обсуждали ремонт этого корабля.

Задержки в "модернизации" связаны не только с желанием российских чиновников, адмиралов и подрядчиков продолжать распиливать деньги на ремонт, но и с влиянием санкций. Так, некоторые механизмы и установки были заменены на российские. А от некоторых приходится отказываться прямо на ходу. Например, на "Кузнецове" стоят пневмогидроакамуляторы. Им для нормальной работы надо счетчики хода, а они иностранного производства и РФ их получить не может. Что делают россияне? Собирают очередное совещание и приходят к выводу, что "оно и без этого нормально будет работать",

– объясняют в InformNapalm.

Это, собственно, указывает на то, что санкции таки имеют влияние на Россию и является действенным механизмом для обеспечения безопасности.

Россияне частично запаслись иностранными компонентами

Хотя компоненты иностранного производства в российском флоте все же есть. Россияне даже ведут соответствующую документацию, чтобы знать о резервных запасах и постепенно заменять их на свои аналоги.

Похоже, ни аналогов, ни поставщиков обычно Россия не имеет.

"Относительно резервного запаса компонентов показателен пример "сверхсекретного" по версии российских медиа океанографического исследовательского исследовательского (а по факту разведывательно-диверсионного) корабля "Академик Агеев", – отмечают в InformNapalm.

Россияне часто повторяют, что техническая документация на это судно якобы засекречена. Однако, она оказалась среди писем Павленко.

Известно, что "Академика Агеева" спустили на воду еще в 2019 году. Здесь стоит заметить, что санкции против России были введены еще в 2014. Поэтому они на этапе строительства запаслись нужными иностранными компонентами, чтобы иметь возможность беспрепятственно заменять нерабочие детали.

Всего на этом корабле есть 78 компонентов иностранного производства.

Некоторые корабли России не работают без кофемашин и микроволновок

При учете компонентов иностранного производства иногда можно встретить комические ситуации. Например, россияне модернизируют тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан". Речь идет о старом советском корабле "Адмирал Нахимов" – еще один долгострой России, который модернизируется с 1999 года,

– отмечают аналитики.

Это судно хотели пустить на испытательный срок в 2024 году, но перенесли этот процесс на весну 2025. Причина – отсутствие аналогичных компонентов российского производства.

"В принципе, неудивительно, ведь среди компонентов иностранного производства, не имеющих российских аналогов, они были вынуждены показать даже кофемашины М 21 Junior производства Италии", – добавляют в InformNapalm.

Такая же ситуация с новейшими российскими патрульными кораблями проекта 22160 класса "Василий Быков", работа которых без деталей из кофеварки Mondo и микроволновки Panasonic невозможна.

Хотя, вполне возможно, что россияне умышленно "спамят" в своих документах такими мелочными комплектующими и устройствами западного производства. Цель – не показывать реальные и критически важные агрегаты.

Документация российского флота / Фото InformNapalm

Несмотря на санкции россияне не стоят на месте

Долго россияне будут и свои новейшие большие десантные корабли проекта 11711 типа "Иван Грен". Первые из них ввели в эксплуатацию в 2018 и 2020 годах, а следующие должны быть готовы в 2023 и 2024. Как понятно, этого до сих пор не произошло.

Благодаря отказам добросовестных поставщиков усложнилось и строительство универсальных патрульных кораблей проекта 23550 "Ермак", которые Россия готовит для будущего противостояния в Арктике.

Хотя простой длился год. Затем, похоже, нашлись детали, хотя из документов не понятно, идет ли речь о чисто российских компонентах, или снова о параллельном импорте.

"Соответственно, это также показывает, что хоть санкции и действуют, но россияне не стоят на месте", – отмечают аналитики.

Поэтому миру нужно ввести еще больше жестких ограничений, если он не хочет иметь проблем на Северном полюсе.

В некоторых случаях россиянам удается обходить санкции

Иногда россиянам таки удается обходить санкции. В частности, документация за 2023 год указывает, что они закупали за рубежом комплектующие для наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации ВМФ "Разгон-ВМФ".

"В документации этого комплекса чрезвычайно тщательно указаны иностранные компоненты, фирмы-производители, страны происхождения, функциональное значение и тому подобное. Наверное, отправитель очень не хотел, чтобы эти документы увидели, поэтому защитил их шифрованием", – пишут в InformNapalm.

Издание отмечает, что будет обращаться к производителям за объяснениями.

Россия адаптируется к эффективным действиям Украины на море

Украина смогла успешно применить против российского флота беспилотные морские ударные дроны.

Не имея своего сильного флота, нашим силам удалось существенно ограничить возможности России в Черном море и даже заставила ее отвести оттуда "свой костяк флота".

Конечно, россияне начали адаптироваться к новым методам ведения войны на море. И в июне 2023 года было принято решение об усилении ряда российских больших десантных кораблей дополнительными зенитными установками. Среди таких кораблей уже упомянутый нами БДК проекта 11711 "Петр Моргунов", БДК "Георгий Победоносец" и печально известный БДК "Оленегорский Горняк",

– пишут аналитики издания.

Почта Павленко указывает на то, что судостроительный завод "Янтарь" должен был как можно быстрее разработать техническую документацию и осуществить работы по монтажу зенитных установок на ВДК до 31 октября 2023 года.

Однако, здесь стоит напомнить, что 4 августа того же года украинские дроны успешно ударили по ВДК "Оленегорский Горняк" в акватории Новороссийска.