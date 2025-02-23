Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Каналу отметил, что сейчас корабль стоит на якоре в месте аварии. К нему направили несколько буксиров и начали ремонт, но вход в порт ему не позволили.

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В России уверяют, что экстремальной ситуации нет и якобы вышел из строя дизельный двигатель.

Это начало проблем российского флота

"Однако, судя по всему, ситуация значительно серьезнее, но ее стараются не разглашать, ввиду недавние аварии танкеров в Черном море. По состоянию на вчера судно находилось на рейде недалеко от порта Азов. Его ремонт в открытом море гораздо сложнее, чем в порту, но пришвартовать его не позволили", – сказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что если корабль отремонтируют, его оттянут в порт Новороссийска, где, вероятно, проведут полноценный ремонт.

Андрющенко отметил, что эта ситуация – только начало проблем для всего гражданского российского флота, особенно в Черном и Азовском морях. Большинство судов были построены еще в 1950 – 1960-х годах. Часть из них – российские, другие – немецкие корабли, захваченные после Второй мировой войны.

Фактически это уже металлолом, который держится на плаву. Россия не имеет ресурсов для обновления флота, а из-за санкций ей неохотно продают новые суда,

– сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что Азовский регион зависит от таких барж, а Мариупольский порт является ключевым для перевозок. Он может принимать крупные морские суда весом более 20 тысяч тонн, чего не могут другие порты Азовского моря. Именно поэтому Россия так держится за Мариупольский порт. Но если старые корабли выйдут из строя, порты просто не смогут работать.