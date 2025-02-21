Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT и Yle. Рассказали об инциденте только сегодня, 21 февраля, – информацию подтвердили в береговой охране и Вооруженных силах Швеции.
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Что известно о повреждении
Поврежденный кабель соединяет Финляндию и Германию, им владеет компания Cinia. Пока неизвестно, когда именно произошел инцидент. Ранее, в ноябре и декабре 2024 года C-Lion1 полностью перерезали.
Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в контексте сложной ситуации с безопасностью,
– сообщил в Х премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Бизнес-директор Cinia Ханну Муйкку подтвердил незначительное повреждение, которое "никоим образом не влияет на передачу данных". По его словам, кто-то мог передвинуть или задеть кабель.
Справка: оператор Cinia является мажоритарным акционером финского правительства, его задача – укрепление цифровой связи и кибербезопасности Финляндии.
К слову, в конце 2024 года был поврежден подводный электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Во время инцидента рядом проходили два судна, связанные с Россией.