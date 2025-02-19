Как Россия обходит санкции

По меньшей мере 5 новых танкеров, привлеченных после введения санкций, способствовали росту отгрузок из тихоокеанского порта Козьмино на прошлой неделе. В то же время еще 6 судов находятся на якоре вблизи терминала, ожидая загрузки, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Новые танкеры осуществляют рейсы из российских портов в Балтийском регионе. После завершения шторма, который нарушил логистические цепи, средний уровень экспорта нефти за четыре недели вырос быстрее всего с апреля.

В период до 16 февраля поставки сырья выросли на 7% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 3,03 миллиона баррелей в сутки.

Трудности с разгрузкой нефти

Несмотря на рост экспорта, судовладельцы продолжают сталкиваться с трудностями при разгрузке нефти. Это заставляет их чаще прибегать к перегрузке сырья с танкера на танкер, чтобы освободить специализированные суда-шаттлы. В частности: