Як Росія обходить санкції

Щонайменше 5 нових танкерів, залучених після запровадження санкцій, сприяли зростанню відвантажень із тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня. Водночас ще 6 суден перебувають на якорі поблизу терміналу, очікуючи завантаження, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Нові танкери здійснюють рейси із російських портів у Балтійському регіоні. Після завершення шторму, який порушив логістичні ланцюги, середній рівень експорту нафти за чотири тижні зріс найшвидше з квітня.

У період до 16 лютого постачання сировини зросло на 7% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши 3,03 мільйона барелів на добу.

Труднощі із розвантаженням нафти

Попри зростання експорту, судновласники продовжують натрапляти на труднощі під час розвантаження нафти. Це змушує їх частіше вдаватися до перевантаження сировини з танкера на танкер, щоб звільнити спеціалізовані судна-шатли. Зокрема: