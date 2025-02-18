Яку угоду запропонувала Росія Трампу

Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій, заявив, що Росія зацікавлена в спільних проєктах зі США в Арктиці, наголосивши, що через санкції американські компанії втратили близько 300 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал, посилаючись на російські ЗМІ.

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Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія,

– заявив Дмитрієв.

Путін вимагав, щоб до 2025 року Росія розробила власні технології буріння та розвідки вуглеводнів. Проте більше як половина обладнання для гідророзриву пласта та деякі інші технології досі постачаються з "недружніх" країн, зокрема роторні керовані системи, де залежність від імпорту досягає 100%.

Які нафтосервісні компанії покинули російський ринок

Після вторгнення Росії в Україну великі американські нафтосервісні компанії, зокрема Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes, оголосили про вихід з ринку. Однак велика компанія Exxon Mobil залишалась єдиною американською компанією, що видобувала нафту в Росії.

Але після санкцій вона теж оголосила про вихід, хоча володіла 30% у проєкті "Сахалін-1". Однак продати свою частку компанія не змогла, а Кремль двічі продовжував терміни, останній раз до кінця 2026 року.