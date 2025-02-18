Як Китаю вдається обходити санкції

Великі портові оператори побоюються санкцій США. Саме тому, вони не приймають російські танкери, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зараз ключовим приватним портом для приймання російської нафти є Дун'їн, розташований у східній провінції Шаньдун. Лише на минулому тижні там відбулося розвантаження 744 тисячі барелів російської нафти ESPO з підсанкційного судна Si He.

Зверніть увагу! Дун'їн став ключовим портом для приймання нафти після того, як державна компанія Shandong Port Group продала приватній особі щонайменше один термінал.

Також стало відомо, що аналогічна ситуація на:

приватному причалі у Яншані;

терміналі порту Хуейчжоу (на минулому тижні він прийняв партію іранської нафти).

Приватні причали почали набувати популярності після того, як Shandong Port Group закликав до відмови приймати підсанкційні танкери. Така реакція виникла на впровадження США нових санкцій 10 січня.

Зауважте! Закупка нафти з Росії та Ірану склала чверть загального китайського імпорту у 2024 році.