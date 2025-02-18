Как Китаю удается обходить санкции

Крупные портовые операторы опасаются санкций США. Именно поэтому, они не принимают российские танкеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сейчас ключевым частным портом для приема российской нефти является Дунъин, расположенный в восточной провинции Шаньдун. Только на прошлой неделе там произошла разгрузка 744 тысячи баррелей российской нефти ESPO с подсанкционного судна Si He.

Обратите внимание! Дунъин стал ключевым портом для приема нефти после того, как государственная компания Shandong Port Group продала частному лицу по меньшей мере один терминал.

Также стало известно, что аналогичная ситуация на:

частном причале в Яншане;

терминале в порту Хуэйчжоу (на прошлой неделе он принял партию иранской нефти).

Частные причалы начали приобретать популярность после того, как Shandong Port Group призвал к отказу принимать подсанкционные танкеры. Такая реакция возникла на внедрение США новых санкций 10 января.

Заметьте! Закупка нефти из России и Ирана составила четверть общего китайского импорта в 2024 году.