Транспортировка казахстанской нефти через "Дружбу"

Как сообщило Министерство энергетики Казахстана, в 2025 году планируется тестовая транспортировка казахстанской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба в Венгрию через нефтепровод "Дружба", передает 24 Канал.

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Об этом сообщили после встречи министров энергетики Казахстана и иностранных дел Венгрии. Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, в частности между "КазМунайГаз" и MOL Group.

Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в энергетике, как в нефтегазовой сфере, так и в области мирного использования атомной энергии,

– заявил Алмасадам Саткалеев.

Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения Рожковское, в котором задействованы обе компании. Казахстан также заинтересовался опытом венгерских партнеров в производстве сухих градирен для АЭС, в частности от компании MVM Group.