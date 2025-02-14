Индия планирует увеличить импорт энергоносителей из США

Кроме того, Индия так планирует избежать возможных ответных тарифов, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Я думаю, что мы закупили около 15 миллиардов долларов американской энергетической продукции. Есть большая вероятность, что эта цифра возрастет до 25 миллиардов долларов,

- заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри во время брифинга в Вашингтоне после встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом Дональдом Трампом.

Мисри также добавил, что "вполне возможно, что увеличенные закупки энергоносителей будут способствовать сокращению дефицита между Индией и США". В частности государственные компании, участвующих в конференции India Energy Week в Нью-Дели на этой неделе, заявили, что стремятся покупать больше американской нефти и сжиженного природного газа (LNG).

Интересно! Например, Indian Oil Corp. ведет переговоры с Cheniere Energy Inc. о долгосрочном контракте на поставку LNG. Глава компании Gail India Ltd Сандип Гупта также сообщил, что компания возобновила планы по покупке доли в заводе по производству сжиженного газа в США.

Отношения Индии и США

Так в 2021 году Индия была крупнейшим покупателем американской нефти, импортируя около 406 000 баррелей в день. По данным компании Kpler, это составляло 14,5% от общего экспорта нефти из США.

Но в 2024 году объемы поставок упали до 221 000 баррелей в день, поскольку индийские нефтепереработчики предпочли российской нефти со скидкой. Сейчас третий по величине потребитель нефти в мире сталкивается с трудностями в закупке российской нефти из-за последних санкций США. Ограничения нарушили логистические цепи поставок, заставляя переработчиков искать альтернативные источники.

В то же время США являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая. Общий объем торговли между странами с апреля по ноябрь 2024 года составил 82,5 миллиарда долларов.

Однако экспорт Индии составил 52,9 миллиарда долларов, тогда как импортируемые товары стоили 29,6 миллиарда долларов. А этот разрыв может сделать страну уязвимой к соответствующим тарифам со стороны американской администрации.

Первоначальный оптимизм Индии относительно президентства Трампа омрачен опасениями относительно возможных торговых войн и политики иммиграции, направленной против ее граждан. В попытке избежать торговых ограничений правительство предложило уступки, такие как снижение импортных пошлин и постепенную отмену дополнительных сборов на импорт,

- пишет издание.

Заметьте! Моди согласился начать переговоры по сокращению торгового дефицита США, о чем заявил Трамп. В то же время он обвинил Индию в высоких пошлинах, которые побудили США к введению соответствующих тарифов.