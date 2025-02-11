Почему Индия снижает пошлины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует уменьшить пошлины на импорт продукции из США накануне встречи с президентом Дональдом Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Двухдневный визит Моди состоится 12-13 февраля, на фоне планов Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Индию.

Ранее Трамп раскритиковал Индию за торговую политику, назвав ее "значительным нарушителем", и призвал Нью-Дели увеличить закупки американского оборонного оборудования для достижения справедливых торговых отношений.

Интересно! Индийское правительство рассматривает возможность снижения пошлин в более десяти отраслях, в частности на электронику, медицинское и хирургическое оборудование и химическую продукцию.

О чем Индия хочет договариваться с США

В течение последнего десятилетия торговые связи между Индией и Соединенными Штатами стабильно росли. Вашингтон все больше видит в Нью-Дели стратегического партнера для сдерживания растущего влияния Китая в регионе.

Во время визита в США Индия надеется уменьшить торговое напряжение. В частности, усилить импорт энергоносителей – сжиженного природного газа и обсудить долгосрочные соглашения с американскими компаниями. В сфере обороны Моди будет вести переговоры о совместном производстве боевых машин и поставки двигателей для истребителей.

К слову! Также планируется обсуждение вопросов нелегальной миграции, депортации индийцев и злоупотребления визами H-1B. Представители США поднимут вопрос доступа американского бизнеса на индийский рынок, в частности по Tesla и Starlink. Индия предложит поддержку инвестиций своих компаний в США.